HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF verteidigt Stellung am Mittag

HOCHTIEF im Fokus

Die Aktie von HOCHTIEF zeigt am Montagmittag wenig Änderung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der HOCHTIEF-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 216,00 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die HOCHTIEF-Aktie um 11:45 Uhr im XETRA-Handel bei 216,00 EUR. Den Tageshöchststand markierte die HOCHTIEF-Aktie bei 218,80 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die HOCHTIEF-Aktie bisher bei 215,60 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 217,40 EUR. Zuletzt wechselten 6.624 HOCHTIEF-Aktien den Besitzer.

Am 19.08.2025 markierte das Papier bei 228,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der HOCHTIEF-Aktie ist somit 5,83 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.09.2024 bei 105,50 EUR. Der aktuelle Kurs der HOCHTIEF-Aktie ist somit 51,16 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 6,07 EUR. Im Vorjahr erhielten HOCHTIEF-Aktionäre 5,23 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 142,00 EUR je HOCHTIEF-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte HOCHTIEF am 23.07.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,30 EUR, nach 4,03 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz wurden 9,45 Mrd. EUR gegenüber 7,89 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 06.11.2025 dürfte HOCHTIEF Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 05.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem HOCHTIEF-Gewinn in Höhe von 9,77 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

