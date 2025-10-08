DAX24.472 +0,4%Est505.632 +0,3%MSCI World4.330 ±-0,0%Top 10 Crypto16,97 -0,6%Nas22.788 -0,7%Bitcoin105.546 +1,2%Euro1,1619 -0,3%Öl66,03 +0,5%Gold4.037 +1,3%
Blick auf HOCHTIEF-Kurs

HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Vormittag mit stabiler Tendenz

08.10.25 09:28 Uhr
HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Vormittag mit stabiler Tendenz

Die Aktie von HOCHTIEF hat am Mittwochvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die HOCHTIEF-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 254,40 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HOCHTIEF AG
253,80 EUR -1,40 EUR -0,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Bei der HOCHTIEF-Aktie ließ sich um 09:06 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 254,40 EUR. Bei 255,60 EUR markierte die HOCHTIEF-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die höchsten Verluste verbuchte die HOCHTIEF-Aktie bis auf 253,80 EUR. Bei 254,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.781 HOCHTIEF-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 07.10.2025 auf bis zu 261,60 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die HOCHTIEF-Aktie damit 2,75 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.10.2024 bei 110,00 EUR. Der derzeitige Kurs der HOCHTIEF-Aktie liegt somit 131,27 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

HOCHTIEF-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 5,23 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 6,08 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die HOCHTIEF-Aktie bei 142,00 EUR.

HOCHTIEF gewährte am 23.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,30 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 19,73 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 9,45 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 7,89 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 06.11.2025 dürfte HOCHTIEF Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 05.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 9,59 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HOCHTIEF-Aktie

Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com

Nachrichten zu HOCHTIEF AG

DatumMeistgelesen
