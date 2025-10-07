HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Mittag im Plus

Notierung im Fokus

Die Aktie von HOCHTIEF gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die HOCHTIEF-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 259,60 EUR.

Um 11:46 Uhr sprang die HOCHTIEF-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 259,60 EUR zu. In der Spitze legte die HOCHTIEF-Aktie bis auf 259,80 EUR zu. Bei 255,20 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der HOCHTIEF-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 9.408 Stück gehandelt.

Am 07.10.2025 markierte das Papier bei 259,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,08 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 110,00 EUR am 09.10.2024. Mit einem Kursverlust von 57,63 Prozent würde die HOCHTIEF-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten HOCHTIEF-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 5,23 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 6,08 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 142,00 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte HOCHTIEF am 23.07.2025 vor. Es stand ein EPS von 2,30 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei HOCHTIEF noch ein Gewinn pro Aktie von 4,03 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 19,73 Prozent auf 9,45 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7,89 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 06.11.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von HOCHTIEF rechnen Experten am 05.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem HOCHTIEF-Gewinn in Höhe von 9,59 EUR je Aktie aus.

