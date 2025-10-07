DAX24.337 -0,2%Est505.617 -0,2%MSCI World4.347 -0,1%Top 10 Crypto17,09 -1,8%Nas22.942 +0,7%Bitcoin105.829 -0,7%Euro1,1675 -0,3%Öl65,61 +0,1%Gold3.951 -0,3%
DAX schwächelt -- Nikkei nach Allzeithoch letztlich stabil -- Norwegen stockt RENK-Anteil auf -- Novo Nordisk mit Stellenkürzungen -- Gold, Rheinmetall, HENSOLDT, TSMC, AppLovin, NEL im Fokus
Aktienkurs im Fokus

HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Dienstagvormittag verlustreich

07.10.25 09:26 Uhr
HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Dienstagvormittag verlustreich

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von HOCHTIEF. Die HOCHTIEF-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 255,20 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HOCHTIEF AG
255,20 EUR -0,20 EUR -0,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die HOCHTIEF-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 255,20 EUR. Die HOCHTIEF-Aktie gab in der Spitze bis auf 254,20 EUR nach. Mit einem Wert von 255,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.270 HOCHTIEF-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 06.10.2025 auf bis zu 258,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die HOCHTIEF-Aktie 1,10 Prozent zulegen. Am 09.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 110,00 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die HOCHTIEF-Aktie derzeit noch 56,90 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 6,08 EUR. Im Vorjahr hatte HOCHTIEF 5,23 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die HOCHTIEF-Aktie im Durchschnitt mit 142,00 EUR.

Am 23.07.2025 legte HOCHTIEF die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,30 EUR gegenüber 4,03 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat HOCHTIEF im vergangenen Quartal 9,45 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 19,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte HOCHTIEF 7,89 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte HOCHTIEF am 06.11.2025 präsentieren. HOCHTIEF dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 05.11.2026 präsentieren.

In der HOCHTIEF-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 9,59 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu HOCHTIEF AG

DatumRatingAnalyst
02.09.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
24.07.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
23.07.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
21.07.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
17.07.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
28.03.2025HOCHTIEF BuyJefferies & Company Inc.
19.02.2025HOCHTIEF BuyJefferies & Company Inc.
04.02.2025HOCHTIEF BuyJefferies & Company Inc.
08.11.2024HOCHTIEF BuyJefferies & Company Inc.
07.11.2024HOCHTIEF BuyJefferies & Company Inc.
02.09.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
24.07.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
23.07.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
21.07.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
17.07.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
17.11.2017HOCHTIEF VerkaufenDZ BANK
14.11.2017HOCHTIEF VerkaufenIndependent Research GmbH
08.11.2017HOCHTIEF ReduceKepler Cheuvreux
19.10.2017HOCHTIEF VerkaufenIndependent Research GmbH
13.10.2017HOCHTIEF ReduceCommerzbank AG

