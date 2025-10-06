HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

HOCHTIEF im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von HOCHTIEF. Zuletzt sprang die HOCHTIEF-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 257,00 EUR zu.

Um 15:48 Uhr ging es für das HOCHTIEF-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 257,00 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die HOCHTIEF-Aktie bisher bei 258,00 EUR. Bei 255,20 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 25.188 HOCHTIEF-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (258,00 EUR) erklomm das Papier am 06.10.2025. Gewinne von 0,39 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 05.10.2024 auf bis zu 107,80 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 58,05 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 5,23 EUR an HOCHTIEF-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 6,08 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 142,00 EUR je HOCHTIEF-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte HOCHTIEF am 23.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,30 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 9,45 Mrd. EUR gegenüber 7,89 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte HOCHTIEF am 06.11.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 05.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,79 EUR je HOCHTIEF-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HOCHTIEF-Aktie

HOCHTIEF-Aktie legt kräftig zu: Tochter Turner baut neues NFL-Stadion in Cleveland

Empfehlung treibt HOCHTIEF-Aktie auf Rekord - Datenzentren-Fantasie

MDAX-Wert HOCHTIEF-Aktie: So viel hätten Anleger an einem HOCHTIEF-Investment von vor einem Jahr verdient