HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Dienstagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von HOCHTIEF. Das Papier von HOCHTIEF konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 257,80 EUR.

Die HOCHTIEF-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:51 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 257,80 EUR. Die HOCHTIEF-Aktie zog in der Spitze bis auf 261,60 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 255,20 EUR. Zuletzt wechselten 22.971 HOCHTIEF-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 261,60 EUR erreichte der Titel am 07.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der HOCHTIEF-Aktie liegt somit 1,45 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 09.10.2024 auf bis zu 110,00 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 57,33 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten HOCHTIEF-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 5,23 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 6,08 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 142,00 EUR.

Am 23.07.2025 äußerte sich HOCHTIEF zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 2,30 EUR gegenüber 4,03 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 9,45 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 19,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,89 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte HOCHTIEF am 06.11.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 05.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von HOCHTIEF.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 9,59 EUR je Aktie belaufen.

