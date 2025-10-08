DAX24.535 +0,6%Est505.632 +0,3%MSCI World4.332 ±0,0%Top 10 Crypto17,01 -0,4%Nas22.788 -0,7%Bitcoin105.731 +1,4%Euro1,1633 -0,2%Öl66,09 +0,6%Gold4.035 +1,3%
Notierung im Fokus

HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF zeigt sich am Mittag gestärkt

08.10.25 12:08 Uhr
HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF zeigt sich am Mittag gestärkt

Die Aktie von HOCHTIEF gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 256,60 EUR zu.

HOCHTIEF AG
256,40 EUR 1,20 EUR 0,47%
Um 11:44 Uhr wies die HOCHTIEF-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 256,60 EUR nach oben. Den Tageshöchststand markierte die HOCHTIEF-Aktie bei 257,80 EUR. Bei 254,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 11.666 HOCHTIEF-Aktien gehandelt.

Bei 261,60 EUR erreichte der Titel am 07.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,95 Prozent könnte die HOCHTIEF-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 110,00 EUR. Dieser Wert wurde am 09.10.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der HOCHTIEF-Aktie liegt somit 133,27 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 5,23 EUR an HOCHTIEF-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 6,08 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 142,00 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte HOCHTIEF am 23.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,30 EUR gegenüber 4,03 EUR im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 9,45 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte HOCHTIEF 7,89 Mrd. EUR umgesetzt.

Die HOCHTIEF-Bilanz für Q3 2025 wird am 06.11.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der HOCHTIEF-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 05.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 9,59 EUR je HOCHTIEF-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HOCHTIEF-Aktie

Nachrichten zu HOCHTIEF AG

Analysen zu HOCHTIEF AG

DatumRatingAnalyst
02.09.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
24.07.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
23.07.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
21.07.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
17.07.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
