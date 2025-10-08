HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF zieht am Mittwochnachmittag an

Aktienkurs im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von HOCHTIEF. Die HOCHTIEF-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 256,40 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die HOCHTIEF-Papiere um 15:52 Uhr 0,9 Prozent. Kurzfristig markierte die HOCHTIEF-Aktie bei 257,80 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 254,00 EUR. Bisher wurden heute 18.073 HOCHTIEF-Aktien gehandelt.

Bei 261,60 EUR erreichte der Titel am 07.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die HOCHTIEF-Aktie somit 1,99 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 110,00 EUR ab. Mit Abgaben von 57,10 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 5,23 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 6,08 EUR. Analysten bewerten die HOCHTIEF-Aktie im Durchschnitt mit 142,00 EUR.

HOCHTIEF ließ sich am 23.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,30 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat HOCHTIEF 9,45 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 19,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7,89 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2025 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der HOCHTIEF-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 05.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 9,59 EUR je Aktie in den HOCHTIEF-Büchern.

Redaktion finanzen.net

