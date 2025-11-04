HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Dienstagvormittag mit KursVerlusten

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von HOCHTIEF. Zuletzt fiel die HOCHTIEF-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,4 Prozent auf 251,20 EUR ab.

Die HOCHTIEF-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr mit Abschlägen von 1,4 Prozent bei 251,20 EUR. Das bisherige Tagestief markierte HOCHTIEF-Aktie bei 249,40 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 251,80 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 5.398 HOCHTIEF-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 268,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.10.2025). Mit einem Zuwachs von 6,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 110,30 EUR ab. Mit Abgaben von 56,09 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 5,23 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 6,21 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 142,00 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte HOCHTIEF am 23.07.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,30 EUR, nach 4,03 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 19,73 Prozent auf 9,45 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7,89 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte HOCHTIEF am 06.11.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von HOCHTIEF rechnen Experten am 05.11.2026.

In der HOCHTIEF-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 10,13 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

