DAX24.164 +0,9%Est505.694 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,73 -1,2%Nas23.725 +0,6%Bitcoin93.355 -2,7%Euro1,1516 -0,2%Öl64,74 -0,5%Gold3.999 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 BYD A0M4W9 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Palantir A2QA4J Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Humanoid Global A41B76 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
24.000-Punkte-Marke zurückerobert: DAX höher -- Chinas Börsen letztlich im Plus - Tokio im Feiertag -- Berkshire Hathaway macht mehr Gewinn -- Pfizer verklagt Novo Nordisk -- Apple, Lufthansa im Fokus
Top News
Wie viel eine Investition in Bitcoin von vor 3 Jahren abgeworfen hätte Wie viel eine Investition in Bitcoin von vor 3 Jahren abgeworfen hätte
So viel Gewinn hätte ein Litecoin-Investment von vor 3 Jahren eingefahren So viel Gewinn hätte ein Litecoin-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
KI und Robotik verändern die Wirtschaft. Mit diesem Amundi ETF kannst du in die Treiber dieser Revolution investieren. Hier mehr erfahren.
HOCHTIEF im Fokus

HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF zeigt sich am Vormittag fester

03.11.25 09:22 Uhr
HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF zeigt sich am Vormittag fester

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von HOCHTIEF. Zuletzt wies die HOCHTIEF-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 250,00 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HOCHTIEF AG
249,60 EUR 0,60 EUR 0,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 09:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 250,00 EUR zu. Bei 250,00 EUR markierte die HOCHTIEF-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 249,80 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 575 HOCHTIEF-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 268,00 EUR erreichte der Titel am 09.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. 7,20 Prozent Plus fehlen der HOCHTIEF-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 19.11.2024 bei 110,30 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die HOCHTIEF-Aktie 126,65 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für HOCHTIEF-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 5,23 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 6,21 EUR ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 142,00 EUR aus.

HOCHTIEF gewährte am 23.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 2,30 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei HOCHTIEF noch ein Gewinn pro Aktie von 4,03 EUR in den Büchern gestanden. HOCHTIEF hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,45 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 19,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7,89 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte HOCHTIEF am 06.11.2025 vorlegen. Am 05.11.2026 wird HOCHTIEF schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je HOCHTIEF-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 10,13 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HOCHTIEF-Aktie

MDAX-Wert HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HOCHTIEF von vor einem Jahr eingebracht

MDAX-Wert HOCHTIEF-Aktie: So viel hätten Anleger an einem HOCHTIEF-Investment von vor 10 Jahren verdient

MDAX-Titel HOCHTIEF-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in HOCHTIEF von vor 5 Jahren verdient

Ausgewählte Hebelprodukte auf HOCHTIEF

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HOCHTIEF

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com

Nachrichten zu HOCHTIEF AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu HOCHTIEF AG

DatumRatingAnalyst
02.09.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
24.07.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
23.07.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
21.07.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
17.07.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
28.03.2025HOCHTIEF BuyJefferies & Company Inc.
19.02.2025HOCHTIEF BuyJefferies & Company Inc.
04.02.2025HOCHTIEF BuyJefferies & Company Inc.
08.11.2024HOCHTIEF BuyJefferies & Company Inc.
07.11.2024HOCHTIEF BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
02.09.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
24.07.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
23.07.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
21.07.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
17.07.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
17.11.2017HOCHTIEF VerkaufenDZ BANK
14.11.2017HOCHTIEF VerkaufenIndependent Research GmbH
08.11.2017HOCHTIEF ReduceKepler Cheuvreux
19.10.2017HOCHTIEF VerkaufenIndependent Research GmbH
13.10.2017HOCHTIEF ReduceCommerzbank AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für HOCHTIEF AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen