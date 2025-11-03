HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF zeigt sich am Vormittag fester

HOCHTIEF im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von HOCHTIEF. Zuletzt wies die HOCHTIEF-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 250,00 EUR nach oben.

Die Aktie legte um 09:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 250,00 EUR zu. Bei 250,00 EUR markierte die HOCHTIEF-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 249,80 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 575 HOCHTIEF-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 268,00 EUR erreichte der Titel am 09.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. 7,20 Prozent Plus fehlen der HOCHTIEF-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 19.11.2024 bei 110,30 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die HOCHTIEF-Aktie 126,65 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für HOCHTIEF-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 5,23 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 6,21 EUR ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 142,00 EUR aus.

HOCHTIEF gewährte am 23.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 2,30 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei HOCHTIEF noch ein Gewinn pro Aktie von 4,03 EUR in den Büchern gestanden. HOCHTIEF hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,45 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 19,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7,89 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte HOCHTIEF am 06.11.2025 vorlegen. Am 05.11.2026 wird HOCHTIEF schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je HOCHTIEF-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 10,13 EUR fest.

