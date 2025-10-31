HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF verbilligt sich am Mittag

So bewegt sich HOCHTIEF

Die Aktie von HOCHTIEF gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die HOCHTIEF-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,2 Prozent auf 250,00 EUR nach.

Die Aktie notierte um 11:46 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,2 Prozent auf 250,00 EUR. In der Spitze fiel die HOCHTIEF-Aktie bis auf 249,00 EUR. Mit einem Wert von 253,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4.450 HOCHTIEF-Aktien.

Am 09.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 268,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der HOCHTIEF-Aktie liegt somit 6,72 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 110,30 EUR am 19.11.2024. Der derzeitige Kurs der HOCHTIEF-Aktie liegt somit 126,65 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

HOCHTIEF-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 5,23 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 6,21 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 142,00 EUR je HOCHTIEF-Aktie an.

HOCHTIEF gewährte am 23.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,30 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte HOCHTIEF ein EPS von 4,03 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 9,45 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 19,73 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte HOCHTIEF einen Umsatz von 7,89 Mrd. EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 06.11.2025 dürfte HOCHTIEF Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. HOCHTIEF dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 05.11.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass HOCHTIEF im Jahr 2025 10,13 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

