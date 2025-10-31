HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF verliert am Vormittag

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von HOCHTIEF gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die HOCHTIEF-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 252,40 EUR ab.

Das Papier von HOCHTIEF gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:01 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 252,40 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte HOCHTIEF-Aktie bei 252,40 EUR. Bei 253,60 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 300 HOCHTIEF-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 268,00 EUR erreichte der Titel am 09.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 6,18 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 19.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 110,30 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 56,30 Prozent würde die HOCHTIEF-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

HOCHTIEF-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 5,23 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 6,21 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 142,00 EUR je HOCHTIEF-Aktie an.

Am 23.07.2025 äußerte sich HOCHTIEF zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,30 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte HOCHTIEF 4,03 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,45 Mrd. EUR – ein Plus von 19,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem HOCHTIEF 7,89 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte HOCHTIEF am 06.11.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 05.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,13 EUR je HOCHTIEF-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HOCHTIEF-Aktie

MDAX-Wert HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HOCHTIEF von vor einem Jahr eingebracht

MDAX-Wert HOCHTIEF-Aktie: So viel hätten Anleger an einem HOCHTIEF-Investment von vor 10 Jahren verdient

MDAX-Titel HOCHTIEF-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in HOCHTIEF von vor 5 Jahren verdient