HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF schiebt sich am Nachmittag vor

Die Aktie von HOCHTIEF zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 254,40 EUR zu.

Um 15:47 Uhr stieg die HOCHTIEF-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 254,40 EUR. Bei 256,80 EUR markierte die HOCHTIEF-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 254,80 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten HOCHTIEF-Aktien beläuft sich auf 16.150 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.10.2025 bei 268,00 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die HOCHTIEF-Aktie 5,35 Prozent zulegen. Bei 110,30 EUR fiel das Papier am 19.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die HOCHTIEF-Aktie mit einem Verlust von 56,64 Prozent wieder erreichen.

HOCHTIEF-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 5,23 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 6,10 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der HOCHTIEF-Aktie wird bei 142,00 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte HOCHTIEF am 23.07.2025 vor. Das EPS lag bei 2,30 EUR. Im letzten Jahr hatte HOCHTIEF einen Gewinn von 4,03 EUR je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat HOCHTIEF im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,73 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 9,45 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 7,89 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 06.11.2025 dürfte HOCHTIEF Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 05.11.2026.

In der HOCHTIEF-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 9,83 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

