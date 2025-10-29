HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF verzeichnet am Mittwochmittag Verluste

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von HOCHTIEF gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von HOCHTIEF befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 254,60 EUR ab.

Die HOCHTIEF-Aktie wies um 11:46 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 254,60 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die HOCHTIEF-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 253,40 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 255,40 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 6.075 HOCHTIEF-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (268,00 EUR) erklomm das Papier am 09.10.2025. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,26 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der HOCHTIEF-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 19.11.2024 bei 110,30 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die HOCHTIEF-Aktie mit einem Verlust von 56,68 Prozent wieder erreichen.

Nachdem HOCHTIEF seine Aktionäre 2024 mit 5,23 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 6,10 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 142,00 EUR für die HOCHTIEF-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte HOCHTIEF am 23.07.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,30 EUR gegenüber 4,03 EUR im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat HOCHTIEF 9,45 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 19,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7,89 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 06.11.2025 dürfte HOCHTIEF Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 05.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 9,83 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HOCHTIEF-Aktie

MDAX-Wert HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HOCHTIEF von vor einem Jahr eingebracht

MDAX-Wert HOCHTIEF-Aktie: So viel hätten Anleger an einem HOCHTIEF-Investment von vor 10 Jahren verdient

MDAX-Titel HOCHTIEF-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in HOCHTIEF von vor 5 Jahren verdient