HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Vormittag stabil

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochvormittag die Aktie von HOCHTIEF. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der HOCHTIEF-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 255,20 EUR.

Mit einem Wert von 255,20 EUR bewegte sich die HOCHTIEF-Aktie um 09:06 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Die HOCHTIEF-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 255,40 EUR aus. In der Spitze büßte die HOCHTIEF-Aktie bis auf 254,40 EUR ein. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 255,40 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.037 HOCHTIEF-Aktien.

Am 09.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 268,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,02 Prozent hinzugewinnen. Bei 110,30 EUR erreichte der Anteilsschein am 19.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 56,78 Prozent unter dem aktuellen Kurs der HOCHTIEF-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass HOCHTIEF-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 6,10 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete HOCHTIEF 5,23 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 142,00 EUR für die HOCHTIEF-Aktie.

HOCHTIEF ließ sich am 23.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 2,30 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei HOCHTIEF noch ein Gewinn pro Aktie von 4,03 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 19,73 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9,45 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7,89 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

HOCHTIEF dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 05.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je HOCHTIEF-Aktie in Höhe von 9,83 EUR im Jahr 2025 aus.

