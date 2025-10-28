HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Mittag tiefer

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von HOCHTIEF. Zuletzt ging es für die HOCHTIEF-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 254,80 EUR.

Die HOCHTIEF-Aktie musste um 11:43 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 254,80 EUR. Die HOCHTIEF-Aktie gab in der Spitze bis auf 253,40 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 256,20 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 6.755 HOCHTIEF-Aktien umgesetzt.

Am 09.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 268,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die HOCHTIEF-Aktie 5,18 Prozent zulegen. Am 19.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 110,30 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 56,71 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

HOCHTIEF-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 5,23 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 6,10 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 142,00 EUR für die HOCHTIEF-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte HOCHTIEF am 23.07.2025. Das EPS lag bei 2,30 EUR. Im letzten Jahr hatte HOCHTIEF einen Gewinn von 4,03 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite hat HOCHTIEF im vergangenen Quartal 9,45 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 19,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte HOCHTIEF 7,89 Mrd. EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 06.11.2025 dürfte HOCHTIEF Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von HOCHTIEF rechnen Experten am 05.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 9,83 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HOCHTIEF-Aktie

MDAX-Wert HOCHTIEF-Aktie: So viel hätten Anleger an einem HOCHTIEF-Investment von vor 10 Jahren verdient

MDAX-Titel HOCHTIEF-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in HOCHTIEF von vor 5 Jahren verdient

HOCHTIEF-Aktie zieht an: Großen Nuklearauftrag in Großbritannien gesichert