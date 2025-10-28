HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF tendiert am Nachmittag tiefer

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von HOCHTIEF. Zuletzt fiel die HOCHTIEF-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,4 Prozent auf 254,00 EUR ab.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,4 Prozent auf 254,00 EUR. In der Spitze büßte die HOCHTIEF-Aktie bis auf 252,60 EUR ein. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 256,20 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 29.699 HOCHTIEF-Aktien.

Am 09.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 268,00 EUR. Der aktuelle Kurs der HOCHTIEF-Aktie ist somit 5,51 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 110,30 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 56,57 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 5,23 EUR an HOCHTIEF-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 6,10 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 142,00 EUR an.

Am 23.07.2025 legte HOCHTIEF die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 2,30 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 9,45 Mrd. EUR gegenüber 7,89 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte HOCHTIEF am 06.11.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von HOCHTIEF rechnen Experten am 05.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass HOCHTIEF im Jahr 2025 9,83 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

