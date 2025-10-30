HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF gewinnt am Donnerstagvormittag an Boden

So entwickelt sich HOCHTIEF

Die Aktie von HOCHTIEF zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die HOCHTIEF-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 254,60 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von HOCHTIEF nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:02 Uhr 0,6 Prozent auf 254,60 EUR. In der Spitze gewann die HOCHTIEF-Aktie bis auf 254,80 EUR. Mit einem Wert von 254,80 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 386 HOCHTIEF-Aktien umgesetzt.

Am 09.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 268,00 EUR an. Mit einem Zuwachs von 5,26 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 19.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 110,30 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 56,68 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 5,23 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 6,10 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 142,00 EUR aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte HOCHTIEF am 23.07.2025. HOCHTIEF hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,30 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4,03 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat HOCHTIEF im vergangenen Quartal 9,45 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 19,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte HOCHTIEF 7,89 Mrd. EUR umsetzen können.

HOCHTIEF wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können HOCHTIEF-Anleger Experten zufolge am 05.11.2026 werfen.

Experten gehen davon aus, dass HOCHTIEF im Jahr 2025 9,83 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

