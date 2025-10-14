DAX24.162 -0,9%Est505.522 -0,8%MSCI World4.277 -0,2%Top 10 Crypto15,37 -3,6%Nas22.695 +2,2%Bitcoin96.820 -2,8%Euro1,1557 -0,1%Öl61,92 -2,3%Gold4.142 +0,8%
HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Vormittag verlustreich

14.10.25 09:22 Uhr
HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Vormittag verlustreich

Die Aktie von HOCHTIEF gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,0 Prozent auf 260,20 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HOCHTIEF AG
264,60 EUR -2,80 EUR -1,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:06 Uhr ging es für die HOCHTIEF-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,0 Prozent auf 260,20 EUR. Die HOCHTIEF-Aktie sank bis auf 260,00 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 263,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.817 HOCHTIEF-Aktien.

Am 09.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 268,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die HOCHTIEF-Aktie damit 2,91 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 19.11.2024 bei 110,30 EUR. Mit einem Kursverlust von 57,61 Prozent würde die HOCHTIEF-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass HOCHTIEF-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 6,08 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete HOCHTIEF 5,23 EUR aus. Analysten bewerten die HOCHTIEF-Aktie im Durchschnitt mit 142,00 EUR.

Am 23.07.2025 hat HOCHTIEF die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,30 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte HOCHTIEF ein EPS von 4,03 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 9,45 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 19,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,89 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Am 06.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von HOCHTIEF veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 05.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von HOCHTIEF.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 9,73 EUR je Aktie in den HOCHTIEF-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HOCHTIEF-Aktie

HOCHTIEF-Aktie zieht an: Großen Nuklearauftrag in Großbritannien gesichert

So will die EU die Wirtschaft mit KI fit machen

MDAX-Wert HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HOCHTIEF von vor 3 Jahren eingebracht

