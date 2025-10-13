HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Nachmittag in Grün

Notierung im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von HOCHTIEF. Das Papier von HOCHTIEF konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,7 Prozent auf 263,80 EUR.

Die HOCHTIEF-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:51 Uhr in Grün und gewann 1,7 Prozent auf 263,80 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die HOCHTIEF-Aktie bei 264,80 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 260,80 EUR. Der Tagesumsatz der HOCHTIEF-Aktie belief sich zuletzt auf 22.105 Aktien.

Am 09.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 268,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 1,59 Prozent Plus fehlen der HOCHTIEF-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 110,30 EUR. Dieser Wert wurde am 19.11.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der HOCHTIEF-Aktie ist somit 58,19 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass HOCHTIEF-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 6,08 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete HOCHTIEF 5,23 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die HOCHTIEF-Aktie bei 142,00 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte HOCHTIEF am 23.07.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,30 EUR gegenüber 4,03 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 9,45 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 19,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7,89 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2025 veröffentlicht. HOCHTIEF dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 05.11.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass HOCHTIEF ein EPS in Höhe von 9,73 EUR in den Büchern stehen haben wird.

