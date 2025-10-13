HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Montagmittag in Grün

Aktienentwicklung

Die Aktie von HOCHTIEF zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von HOCHTIEF konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,6 Prozent auf 263,60 EUR.

Die Aktie legte um 11:42 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,6 Prozent auf 263,60 EUR zu. Bei 264,80 EUR markierte die HOCHTIEF-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 260,80 EUR. Bisher wurden via XETRA 11.433 HOCHTIEF-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 268,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.10.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,67 Prozent könnte die HOCHTIEF-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 19.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 110,30 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 58,16 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 6,08 EUR. Im Vorjahr hatte HOCHTIEF 5,23 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die HOCHTIEF-Aktie im Durchschnitt mit 142,00 EUR.

Am 23.07.2025 hat HOCHTIEF in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,30 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 4,03 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz wurden 9,45 Mrd. EUR gegenüber 7,89 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2025 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 05.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass HOCHTIEF im Jahr 2025 9,73 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

