HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF zeigt sich am Montagmittag freundlich

Notierung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von HOCHTIEF. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,6 Prozent auf 237,00 EUR zu.

Um 11:43 Uhr ging es für das HOCHTIEF-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,6 Prozent auf 237,00 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die HOCHTIEF-Aktie bei 237,00 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 234,00 EUR. Von der HOCHTIEF-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 9.882 Stück gehandelt.

Bei 237,00 EUR erreichte der Titel am 15.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der HOCHTIEF-Aktie ist somit 0,00 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 17.09.2024 bei 106,10 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 55,23 Prozent.

Im Jahr 2024 erhielten HOCHTIEF-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,23 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 6,07 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 142,00 EUR.

HOCHTIEF ließ sich am 23.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,30 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte HOCHTIEF 4,03 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 19,73 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 9,45 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 7,89 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2025 erfolgen. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 05.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 9,54 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HOCHTIEF-Aktie

MDAX-Wert HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HOCHTIEF von vor 3 Jahren eingefahren

MDAX-Titel HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HOCHTIEF-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

LBBW stuft HOCHTIEF-Aktie ab: Anleger trennen sich von Papieren