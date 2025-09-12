HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Montagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Kurs der HOCHTIEF

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von HOCHTIEF. Die HOCHTIEF-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,1 Prozent im Plus bei 238,00 EUR.

Die HOCHTIEF-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,1 Prozent auf 238,00 EUR. Bei 239,20 EUR erreichte die HOCHTIEF-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 234,00 EUR. Der Tagesumsatz der HOCHTIEF-Aktie belief sich zuletzt auf 19.617 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.09.2025 bei 239,20 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,50 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 17.09.2024 bei 106,10 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 55,42 Prozent unter dem aktuellen Kurs der HOCHTIEF-Aktie.

Für HOCHTIEF-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 5,23 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 6,07 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 142,00 EUR je HOCHTIEF-Aktie aus.

HOCHTIEF gewährte am 23.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,30 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 4,03 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat HOCHTIEF 9,45 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 19,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7,89 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2025 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von HOCHTIEF rechnen Experten am 05.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass HOCHTIEF im Jahr 2025 9,54 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

