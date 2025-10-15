HOCHTIEF Aktie News: Investoren trennen sich am Mittwochvormittag vermehrt von HOCHTIEF

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von HOCHTIEF. Der HOCHTIEF-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 262,20 EUR.

Die HOCHTIEF-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 262,20 EUR. In der Spitze fiel die HOCHTIEF-Aktie bis auf 262,20 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 264,20 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.259 HOCHTIEF-Aktien.

Am 09.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 268,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die HOCHTIEF-Aktie mit einem Kursplus von 2,21 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.11.2024 (110,30 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 57,93 Prozent könnte die HOCHTIEF-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 5,23 EUR an HOCHTIEF-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 6,08 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 142,00 EUR je HOCHTIEF-Aktie an.

Am 23.07.2025 lud HOCHTIEF zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,30 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 4,03 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 19,73 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 9,45 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 7,89 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Am 06.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 05.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 9,73 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

