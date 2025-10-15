HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Mittwochmittag im Minus

HOCHTIEF im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von HOCHTIEF. Die HOCHTIEF-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 262,40 EUR ab.

Um 11:46 Uhr rutschte die HOCHTIEF-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 262,40 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die HOCHTIEF-Aktie bis auf 260,60 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 264,20 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 5.952 HOCHTIEF-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 268,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.10.2025). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die HOCHTIEF-Aktie somit 2,09 Prozent niedriger. Bei 110,30 EUR fiel das Papier am 19.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 57,96 Prozent könnte die HOCHTIEF-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass HOCHTIEF-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 6,08 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete HOCHTIEF 5,23 EUR aus. Analysten bewerten die HOCHTIEF-Aktie im Durchschnitt mit 142,00 EUR.

Am 23.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,30 EUR, nach 4,03 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite hat HOCHTIEF im vergangenen Quartal 9,45 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 19,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte HOCHTIEF 7,89 Mrd. EUR umsetzen können.

HOCHTIEF dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der HOCHTIEF-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 05.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass HOCHTIEF im Jahr 2025 9,73 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

