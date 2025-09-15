DAX23.348 -1,7%ESt505.378 -1,2%Top 10 Crypto15,94 -0,4%Dow45.712 -0,4%Nas22.343 ±-0,0%Bitcoin97.193 -1,0%Euro1,1836 +0,6%Öl68,38 +1,4%Gold3.685 +0,2%
HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Dienstagnachmittag verlustreich

16.09.25 16:10 Uhr

16.09.25 16:10 Uhr
HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Dienstagnachmittag verlustreich

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von HOCHTIEF. Die HOCHTIEF-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 236,20 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HOCHTIEF AG
237,00 EUR -2,80 EUR -1,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die HOCHTIEF-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 236,20 EUR. Die HOCHTIEF-Aktie gab in der Spitze bis auf 234,60 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 238,40 EUR. Bisher wurden via XETRA 16.253 HOCHTIEF-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 15.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 239,80 EUR. Der derzeitige Kurs der HOCHTIEF-Aktie liegt somit 1,50 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 106,10 EUR am 17.09.2024. Mit Abgaben von 55,08 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 5,23 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 6,07 EUR. Analysten bewerten die HOCHTIEF-Aktie im Durchschnitt mit 142,00 EUR.

HOCHTIEF ließ sich am 23.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 2,30 EUR. Im letzten Jahr hatte HOCHTIEF einen Gewinn von 4,03 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 19,73 Prozent auf 9,45 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7,89 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte HOCHTIEF am 06.11.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 05.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je HOCHTIEF-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 9,54 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HOCHTIEF-Aktie

Nachrichten zu HOCHTIEF AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu HOCHTIEF AG

mehr Analysen