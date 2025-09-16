HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF macht am Mittag Boden gut

Kursentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von HOCHTIEF. Im XETRA-Handel gewannen die HOCHTIEF-Papiere zuletzt 1,2 Prozent.

Die Aktie legte um 11:49 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 231,40 EUR zu. Im Tageshoch stieg die HOCHTIEF-Aktie bis auf 234,80 EUR. Bei 231,60 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 7.898 HOCHTIEF-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.09.2025 bei 239,80 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,63 Prozent hinzugewinnen. Am 19.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 107,10 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 53,72 Prozent unter dem aktuellen Kurs der HOCHTIEF-Aktie.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 5,23 EUR an HOCHTIEF-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 6,07 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 142,00 EUR je HOCHTIEF-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte HOCHTIEF am 23.07.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,30 EUR, nach 4,03 EUR im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig wurden 9,45 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte HOCHTIEF 7,89 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 06.11.2025 terminiert. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 05.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass HOCHTIEF einen Gewinn von 9,54 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HOCHTIEF-Aktie

MDAX-Papier HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in HOCHTIEF von vor 5 Jahren abgeworfen

MDAX-Wert HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HOCHTIEF von vor 3 Jahren eingefahren

MDAX-Titel HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HOCHTIEF-Investment von vor einem Jahr abgeworfen