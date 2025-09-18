DAX23.740 +0,3%ESt505.487 +0,6%Top 10 Crypto16,35 -1,2%Dow46.142 +0,3%Nas22.471 +0,9%Bitcoin99.556 +0,2%Euro1,1757 -0,3%Öl67,06 -0,7%Gold3.655 +0,3%
Heute im Fokus
DAX etwas höher -- Asiens Börsen im Minus -- FedEx steigert Umsatz und Gewinn -- BoJ hält Zins stabil und kündigt ETF-Verkäufe an -- AMD, Scout24, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Ströer im Fokus
Top News
Airbus Analyse: Goldman Sachs erhöht Einstufung der Aktie auf Buy Airbus Analyse: Goldman Sachs erhöht Einstufung der Aktie auf Buy
Infineon-Aktie im Wandel: Rückkaufprogramm, Thailand-Verkauf - Neuausrichtung? Infineon-Aktie im Wandel: Rückkaufprogramm, Thailand-Verkauf - Neuausrichtung?
So entwickelt sich HOCHTIEF

HOCHTIEF Aktie News: Anleger greifen bei HOCHTIEF am Vormittag zu

19.09.25 09:27 Uhr
HOCHTIEF Aktie News: Anleger greifen bei HOCHTIEF am Vormittag zu

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von HOCHTIEF. Zuletzt konnte die Aktie von HOCHTIEF zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 234,20 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HOCHTIEF AG
234,20 EUR -1,20 EUR -0,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:07 Uhr konnte die Aktie von HOCHTIEF zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 234,20 EUR. Die HOCHTIEF-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 235,20 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 234,60 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.474 HOCHTIEF-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 239,80 EUR erreichte der Titel am 15.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die HOCHTIEF-Aktie somit 2,34 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.10.2024 bei 107,80 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 53,97 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten HOCHTIEF-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 5,23 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 6,07 EUR aus. Analysten bewerten die HOCHTIEF-Aktie im Durchschnitt mit 142,00 EUR.

Am 23.07.2025 lud HOCHTIEF zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es stand ein EPS von 2,30 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei HOCHTIEF noch ein Gewinn pro Aktie von 4,03 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 9,45 Mrd. EUR gegenüber 7,89 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte HOCHTIEF am 06.11.2025 präsentieren. Am 05.11.2026 wird HOCHTIEF schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je HOCHTIEF-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 9,54 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HOCHTIEF-Aktie

MDAX-Papier HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in HOCHTIEF von vor 5 Jahren abgeworfen

MDAX-Wert HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HOCHTIEF von vor 3 Jahren eingefahren

MDAX-Titel HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HOCHTIEF-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Nachrichten zu HOCHTIEF AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu HOCHTIEF AG

DatumRatingAnalyst
02.09.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
24.07.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
23.07.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
21.07.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
17.07.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
