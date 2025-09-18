HOCHTIEF Aktie News: Anleger greifen bei HOCHTIEF am Vormittag zu

So entwickelt sich HOCHTIEF

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von HOCHTIEF. Zuletzt konnte die Aktie von HOCHTIEF zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 234,20 EUR.

Um 09:07 Uhr konnte die Aktie von HOCHTIEF zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 234,20 EUR. Die HOCHTIEF-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 235,20 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 234,60 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.474 HOCHTIEF-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 239,80 EUR erreichte der Titel am 15.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die HOCHTIEF-Aktie somit 2,34 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.10.2024 bei 107,80 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 53,97 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten HOCHTIEF-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 5,23 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 6,07 EUR aus. Analysten bewerten die HOCHTIEF-Aktie im Durchschnitt mit 142,00 EUR.

Am 23.07.2025 lud HOCHTIEF zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es stand ein EPS von 2,30 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei HOCHTIEF noch ein Gewinn pro Aktie von 4,03 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 9,45 Mrd. EUR gegenüber 7,89 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte HOCHTIEF am 06.11.2025 präsentieren. Am 05.11.2026 wird HOCHTIEF schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je HOCHTIEF-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 9,54 EUR fest.

