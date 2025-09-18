HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF fällt am Nachmittag

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von HOCHTIEF. Die HOCHTIEF-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 230,80 EUR ab.

Die HOCHTIEF-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 230,80 EUR abwärts. Der Kurs der HOCHTIEF-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 230,60 EUR nach. Mit einem Wert von 234,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 22.976 HOCHTIEF-Aktien den Besitzer.

Am 15.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 239,80 EUR an. Derzeit notiert die HOCHTIEF-Aktie damit 3,75 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 107,80 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.10.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 53,29 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass HOCHTIEF-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 6,07 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete HOCHTIEF 5,23 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 142,00 EUR.

Am 23.07.2025 lud HOCHTIEF zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,30 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 4,03 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat HOCHTIEF im vergangenen Quartal 9,45 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 19,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte HOCHTIEF 7,89 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 06.11.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 05.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 9,54 EUR je HOCHTIEF-Aktie.

