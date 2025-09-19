HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF büßt am Vormittag ein

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von HOCHTIEF. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 230,80 EUR.

Die HOCHTIEF-Aktie musste um 09:05 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 230,80 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die HOCHTIEF-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 230,80 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 231,20 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.634 HOCHTIEF-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.09.2025 bei 239,80 EUR. Der aktuelle Kurs der HOCHTIEF-Aktie ist somit 3,90 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 05.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 107,80 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der HOCHTIEF-Aktie 53,29 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2024 5,23 EUR an HOCHTIEF-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 6,07 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die HOCHTIEF-Aktie bei 142,00 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte HOCHTIEF am 23.07.2025. Das EPS wurde auf 2,30 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,45 Mrd. EUR – ein Plus von 19,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem HOCHTIEF 7,89 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

HOCHTIEF wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von HOCHTIEF rechnen Experten am 05.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 9,54 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HOCHTIEF-Aktie

MDAX-Papier HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in HOCHTIEF von vor 5 Jahren abgeworfen

MDAX-Wert HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HOCHTIEF von vor 3 Jahren eingefahren

MDAX-Titel HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HOCHTIEF-Investment von vor einem Jahr abgeworfen