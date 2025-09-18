DAX23.612 -0,3%ESt505.455 ±-0,0%Top 10 Crypto16,27 -1,7%Dow46.142 +0,3%Nas22.471 +0,9%Bitcoin99.086 -0,3%Euro1,1761 -0,2%Öl66,90 -0,9%Gold3.656 +0,3%
Notierung im Fokus

HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF büßt am Mittag ein

19.09.25 12:06 Uhr
HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF büßt am Mittag ein

Die Aktie von HOCHTIEF gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 232,00 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HOCHTIEF AG
234,20 EUR -1,20 EUR -0,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von HOCHTIEF gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:46 Uhr ging es um 0,7 Prozent auf 232,00 EUR abwärts. Die HOCHTIEF-Aktie gab in der Spitze bis auf 232,00 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 234,60 EUR. Bisher wurden via XETRA 3.315 HOCHTIEF-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 15.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 239,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,36 Prozent könnte die HOCHTIEF-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 05.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 107,80 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die HOCHTIEF-Aktie 115,21 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 5,23 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 6,07 EUR je HOCHTIEF-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 142,00 EUR je HOCHTIEF-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte HOCHTIEF am 23.07.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,30 EUR, nach 4,03 EUR im Vorjahresvergleich. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 19,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 9,45 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 7,89 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2025 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 05.11.2026.

In der HOCHTIEF-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 9,54 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HOCHTIEF-Aktie

Nachrichten zu HOCHTIEF AG

Analysen zu HOCHTIEF AG

DatumRatingAnalyst
02.09.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
24.07.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
23.07.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
21.07.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
17.07.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
28.03.2025HOCHTIEF BuyJefferies & Company Inc.
19.02.2025HOCHTIEF BuyJefferies & Company Inc.
04.02.2025HOCHTIEF BuyJefferies & Company Inc.
08.11.2024HOCHTIEF BuyJefferies & Company Inc.
07.11.2024HOCHTIEF BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
02.09.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
24.07.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
23.07.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
21.07.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
17.07.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
17.11.2017HOCHTIEF VerkaufenDZ BANK
14.11.2017HOCHTIEF VerkaufenIndependent Research GmbH
08.11.2017HOCHTIEF ReduceKepler Cheuvreux
19.10.2017HOCHTIEF VerkaufenIndependent Research GmbH
13.10.2017HOCHTIEF ReduceCommerzbank AG

