HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Mittag verlustreich

Aktie im Fokus

Die Aktie von HOCHTIEF gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die HOCHTIEF-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,1 Prozent auf 228,80 EUR nach.

Um 11:44 Uhr fiel die HOCHTIEF-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 228,80 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die HOCHTIEF-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 228,80 EUR aus. Bei 231,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 9.063 HOCHTIEF-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.09.2025 bei 239,80 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,81 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.10.2024 bei 107,80 EUR. Abschläge von 52,88 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2024 5,23 EUR an HOCHTIEF-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 6,07 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 142,00 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte HOCHTIEF am 23.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,30 EUR. Im Vorjahresviertel hatte HOCHTIEF 4,03 EUR je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat HOCHTIEF im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,73 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 9,45 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 7,89 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 06.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 05.11.2026 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je HOCHTIEF-Aktie in Höhe von 9,54 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

