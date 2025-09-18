HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF verbilligt sich am Montagnachmittag

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von HOCHTIEF. Die HOCHTIEF-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Minus bei 230,20 EUR.

Der HOCHTIEF-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:46 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 230,20 EUR. Die Abwärtsbewegung der HOCHTIEF-Aktie ging bis auf 228,80 EUR. Mit einem Wert von 231,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 18.727 HOCHTIEF-Aktien umgesetzt.

Bei 239,80 EUR erreichte der Titel am 15.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die HOCHTIEF-Aktie damit 4,00 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.10.2024 bei 107,80 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 53,17 Prozent könnte die HOCHTIEF-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass HOCHTIEF-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 6,07 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete HOCHTIEF 5,23 EUR aus. Analysten bewerten die HOCHTIEF-Aktie im Durchschnitt mit 142,00 EUR.

Am 23.07.2025 lud HOCHTIEF zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,30 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,03 EUR erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat HOCHTIEF im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,73 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 9,45 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 7,89 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 06.11.2025 erwartet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte HOCHTIEF möglicherweise am 05.11.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem HOCHTIEF-Gewinn in Höhe von 9,54 EUR je Aktie aus.

