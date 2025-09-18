DAX23.474 -0,7%ESt505.431 -0,5%Top 10 Crypto15,64 -1,5%Dow46.257 -0,1%Nas22.673 +0,2%Bitcoin96.296 -2,0%Euro1,1764 +0,2%Öl66,26 -0,6%Gold3.720 +1,0%
Heute im Fokus
DAX fällt -- Wall Street im Minus -- Pfizer plant Metsera-Übernahme -- Buffett steigt bei BYD aus -- VW und Porsche mit Gewinnwarnung -- Palantir, Diginex, Rheinmetall, Quantenaktien im Fokus
Oracle-Aktie im Plus: Neue Doppelspitze bildet Fokus auf KI ab - TikTok-Deal vor Unterzeichnung
Aktienkurs im Fokus

HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF verbilligt sich am Montagnachmittag

22.09.25 16:11 Uhr
HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF verbilligt sich am Montagnachmittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von HOCHTIEF. Die HOCHTIEF-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Minus bei 230,20 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HOCHTIEF AG
229,60 EUR -2,40 EUR -1,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der HOCHTIEF-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:46 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 230,20 EUR. Die Abwärtsbewegung der HOCHTIEF-Aktie ging bis auf 228,80 EUR. Mit einem Wert von 231,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 18.727 HOCHTIEF-Aktien umgesetzt.

Bei 239,80 EUR erreichte der Titel am 15.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die HOCHTIEF-Aktie damit 4,00 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.10.2024 bei 107,80 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 53,17 Prozent könnte die HOCHTIEF-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass HOCHTIEF-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 6,07 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete HOCHTIEF 5,23 EUR aus. Analysten bewerten die HOCHTIEF-Aktie im Durchschnitt mit 142,00 EUR.

Am 23.07.2025 lud HOCHTIEF zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,30 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,03 EUR erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat HOCHTIEF im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,73 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 9,45 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 7,89 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 06.11.2025 erwartet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte HOCHTIEF möglicherweise am 05.11.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem HOCHTIEF-Gewinn in Höhe von 9,54 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HOCHTIEF-Aktie

Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com

Nachrichten zu HOCHTIEF AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu HOCHTIEF AG

DatumRatingAnalyst
02.09.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
24.07.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
23.07.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
21.07.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
17.07.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
