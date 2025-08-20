HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Montagnachmittag im Minus

Aktie im Blick

Die Aktie von HOCHTIEF gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die HOCHTIEF-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,5 Prozent auf 220,40 EUR ab.

Die HOCHTIEF-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,5 Prozent auf 220,40 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die HOCHTIEF-Aktie bis auf 219,00 EUR. Mit einem Wert von 224,40 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 18.662 HOCHTIEF-Aktien gehandelt.

Bei 228,60 EUR markierte der Titel am 19.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 3,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 105,50 EUR. Dieser Wert wurde am 10.09.2024 erreicht. Abschläge von 52,13 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem HOCHTIEF seine Aktionäre 2024 mit 5,23 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 6,07 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 142,00 EUR für die HOCHTIEF-Aktie.

Am 23.07.2025 hat HOCHTIEF in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,30 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 9,45 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 19,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,89 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2025 veröffentlicht. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können HOCHTIEF-Anleger Experten zufolge am 05.11.2026 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass HOCHTIEF einen Gewinn von 9,77 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

