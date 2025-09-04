DAX23.579 -0,8%ESt505.312 -0,7%Top 10 Crypto15,50 +0,7%Dow45.289 -0,7%Nas21.608 -0,5%Bitcoin94.504 -0,5%Euro1,1728 +0,7%Öl65,50 -2,1%Gold3.577 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Amazon 906866 BYD A0M4W9 Commerzbank CBK100 Lufthansa 823212 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Porsche PAG911 Broadcom A2JG9Z Alphabet A (ex Google) A14Y6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Arbeitsmarktdaten: DAX wenig bewegt -- Wall Street höher -- Broadcom mit starker Bilanz - Kooperation mit OpenAI? -- Siemens Energy, Rüstungsaktien, Lululemon, Amazon, BYD, NIO und Co. im Fokus
Top News
Orsted-Aktie dennoch in Grün: Gewinn-Prognose gesenkt - Kapitalerhöhung bereits genehmigt Orsted-Aktie dennoch in Grün: Gewinn-Prognose gesenkt - Kapitalerhöhung bereits genehmigt
Aktien von adidas und PUMA trotzen der Lululemon-Enttäuschung Aktien von adidas und PUMA trotzen der Lululemon-Enttäuschung
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Mantaplatte - Heiße Marktinsights mit Tobias Kramer, Maik Thielen und Lars Reichel im aktuellen gettex podcast
Notierung im Fokus

Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger greifen bei Home Depot am Nachmittag zu

05.09.25 16:10 Uhr
Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger greifen bei Home Depot am Nachmittag zu

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Home Depot. Im Tradegate-Handel gewannen die Home Depot-Papiere zuletzt 1,1 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Home Depot Inc., The
352,40 EUR 2,30 EUR 0,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Home Depot-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 15:59 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 357,70 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Home Depot-Aktie bei 357,80 EUR. Bei 353,70 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 714 Home Depot-Aktien den Besitzer.

Am 06.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 412,70 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Home Depot-Aktie mit einem Kursplus von 15,38 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (280,00 EUR). Der derzeitige Kurs der Home Depot-Aktie liegt somit 27,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Home Depot-Aktionäre betrug im Jahr 2025 9,00 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 9,12 USD belaufen.

Home Depot gewährte am 19.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 4,58 USD. Im letzten Jahr hatte Home Depot einen Gewinn von 4,60 USD je Aktie eingefahren. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,87 Prozent auf 45,28 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 43,18 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Home Depot-Bilanz für Q3 2025 wird am 18.11.2025 erwartet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 17.11.2026.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 14,99 USD je Home Depot-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Home Depot-Aktie

Home Depot mit verhaltenem Umsatzwachstum in Q2 - Jahresprognose bestätigt - Aktie springt an

Dow Jones 30 Industrial-Titel Home Depot-Aktie: Über diese Dividende können sich Home Depot-Anleger freuen

Diese Veränderungen hat Starinvestor Ken Fisher im ersten Quartal 2025 an seinem Depot vorgenommen

In eigener Sache

Übrigens: Home Depot und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Home Depot

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Home Depot

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com

Nachrichten zu Home Depot Inc., The

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Home Depot Inc., The

DatumRatingAnalyst
26.02.2025Home Depot VerkaufenDZ BANK
18.05.2022Home Depot BuyGoldman Sachs Group Inc.
25.03.2021Home Depot OutperformCredit Suisse Group
19.08.2020Home Depot buyGoldman Sachs Group Inc.
18.08.2020Home Depot buyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
18.05.2022Home Depot BuyGoldman Sachs Group Inc.
25.03.2021Home Depot OutperformCredit Suisse Group
19.08.2020Home Depot buyGoldman Sachs Group Inc.
18.08.2020Home Depot buyGoldman Sachs Group Inc.
17.08.2020Home Depot OutperformCredit Suisse Group
DatumRatingAnalyst
20.08.2019Home Depot NeutralCredit Suisse Group
16.07.2019Home Depot HoldGabelli & Co
19.08.2015Home Depot HoldDeutsche Bank AG
17.11.2014Home Depot HoldCanaccord Adams
15.11.2012Home Depot neutralNomura
DatumRatingAnalyst
26.02.2025Home Depot VerkaufenDZ BANK
19.03.2008Home Depot DowngradeMorgan Keegan & Co., Inc.
18.07.2007Home Depot reduceUBS
11.07.2007Home Depot fern haltenFrankfurter Tagesdienst
21.05.2007Home Depot reduceUBS

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Home Depot Inc., The nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen