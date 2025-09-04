Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger greifen bei Home Depot am Nachmittag zu

Notierung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Home Depot. Im Tradegate-Handel gewannen die Home Depot-Papiere zuletzt 1,1 Prozent.

Die Home Depot-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 15:59 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 357,70 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Home Depot-Aktie bei 357,80 EUR. Bei 353,70 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 714 Home Depot-Aktien den Besitzer.

Am 06.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 412,70 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Home Depot-Aktie mit einem Kursplus von 15,38 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (280,00 EUR). Der derzeitige Kurs der Home Depot-Aktie liegt somit 27,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Home Depot-Aktionäre betrug im Jahr 2025 9,00 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 9,12 USD belaufen.

Home Depot gewährte am 19.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 4,58 USD. Im letzten Jahr hatte Home Depot einen Gewinn von 4,60 USD je Aktie eingefahren. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,87 Prozent auf 45,28 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 43,18 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Home Depot-Bilanz für Q3 2025 wird am 18.11.2025 erwartet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 17.11.2026.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 14,99 USD je Home Depot-Aktie.

