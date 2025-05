Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot reagiert am Mittwochvormittag positiv

Kursentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Home Depot. Die Home Depot-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 319,75 EUR.

Die Home Depot-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:04 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 319,75 EUR. Die Home Depot-Aktie legte bis auf 319,75 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 319,75 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 8 Home Depot-Aktien umgesetzt.

Am 06.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 412,10 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Home Depot-Aktie somit 22,41 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.04.2025 bei 293,10 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 8,33 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Home Depot-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 9,00 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 9,18 USD belaufen.

Home Depot gewährte am 25.02.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.01.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,02 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,83 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 39,70 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 34,79 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Home Depot-Bilanz für Q1 2025 wird am 20.05.2025 erwartet. Am 19.05.2026 wird Home Depot schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Home Depot-Gewinn in Höhe von 15,08 USD je Aktie aus.

