Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger greifen bei Home Depot am Mittag zu

Aktie im Blick

Die Aktie von Home Depot zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Home Depot nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 318,30 EUR.

Um 12:02 Uhr stieg die Home Depot-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 318,30 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Home Depot-Aktie bisher bei 320,10 EUR. Bei 318,90 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 345 Home Depot-Aktien.

Am 06.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 412,70 EUR an. Derzeit notiert die Home Depot-Aktie damit 22,87 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 280,00 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 12,03 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 9,18 USD, nach 9,00 USD im Jahr 2025.

Am 25.02.2025 hat Home Depot die Kennzahlen zum am 31.01.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,02 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,83 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Home Depot im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,14 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 39,70 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 34,79 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 20.05.2025 dürfte Home Depot Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 19.05.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 15,10 USD je Home Depot-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Home Depot-Aktie

Dow Jones aktuell: Dow Jones-Anleger treten schlussendlich den Rückzug an

Börse New York in Rot: Dow Jones-Börsianer nehmen nachmittags Reißaus

Minuszeichen in New York: Dow Jones gibt nachmittags nach