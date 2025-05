Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot zeigt sich am Mittwochnachmittag fester

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Home Depot zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Home Depot legte zuletzt zu und stieg im Frankfurt-Handel um 0,8 Prozent auf 318,70 EUR.

Um 15:44 Uhr ging es für das Home Depot-Papier aufwärts. Im Frankfurt-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 318,70 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Home Depot-Aktie bisher bei 319,35 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 316,95 EUR. Von der Home Depot-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 159 Stück gehandelt.

Am 02.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 411,40 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 29,09 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 295,00 EUR. Dieser Wert wurde am 09.04.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der Home Depot-Aktie ist somit 7,44 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 9,00 USD an Home Depot-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 9,18 USD.

Home Depot veröffentlichte am 25.02.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.01.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,02 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,83 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 39,70 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Home Depot 34,79 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 20.05.2025 terminiert. Die Veröffentlichung der Home Depot-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 19.05.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Home Depot-Aktie in Höhe von 15,10 USD im Jahr 2026 aus.

