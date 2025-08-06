Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot gibt am Vormittag nach

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Home Depot. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 333,50 EUR.

Das Papier von Home Depot befand sich um 09:04 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,1 Prozent auf 333,50 EUR ab. Bei 333,50 EUR markierte die Home Depot-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 333,50 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 5 Home Depot-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 412,10 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.12.2024). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 23,57 Prozent hinzugewinnen. Am 09.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 293,10 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Home Depot-Aktie 12,11 Prozent sinken.

Für Home Depot-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 9,00 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 9,16 USD ausgeschüttet werden.

Home Depot veröffentlichte am 20.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.04.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 3,45 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,63 USD je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 39,86 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 9,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 36,42 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 19.08.2025 dürfte Home Depot Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 18.08.2026 dürfte Home Depot die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Home Depot-Aktie in Höhe von 14,99 USD im Jahr 2026 aus.

