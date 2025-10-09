Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Vormittag mit negativen Vorzeichen

So entwickelt sich Home Depot

Die Aktie von Home Depot gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Home Depot nach unten. In der Frankfurt-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 329,60 EUR.

Die Home Depot-Aktie notierte im Frankfurt-Handel um 09:03 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 329,60 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Home Depot-Aktie bisher bei 329,60 EUR. Mit einem Wert von 329,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag.

Am 02.12.2024 markierte das Papier bei 411,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Home Depot-Aktie 24,82 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.04.2025 bei 295,00 EUR. Der derzeitige Kurs der Home Depot-Aktie liegt somit 11,73 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 9,12 USD, nach 9,00 USD im Jahr 2025.

Am 19.08.2025 hat Home Depot die Kennzahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,58 USD gegenüber 4,60 USD im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 45,28 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,87 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Home Depot einen Umsatz von 43,18 Mrd. USD eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 18.11.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 17.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je Home Depot-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 15,00 USD fest.

