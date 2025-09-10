Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot reagiert am Vormittag positiv

Home Depot im Blick

Die Aktie von Home Depot zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Home Depot-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 353,55 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Home Depot nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 09:11 Uhr 0,3 Prozent auf 353,55 EUR. Bei 353,55 EUR erreichte die Home Depot-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 353,55 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Home Depot-Aktien beläuft sich auf 70 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 412,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.12.2024 erreicht. Derzeit notiert die Home Depot-Aktie damit 14,33 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 280,00 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Home Depot-Aktie liegt somit 26,27 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Home Depot-Aktionäre betrug im Jahr 2025 9,00 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 9,12 USD belaufen.

Am 19.08.2025 lud Home Depot zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2025 endete. Das EPS lag bei 4,58 USD. Im letzten Jahr hatte Home Depot einen Gewinn von 4,60 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite standen 45,28 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 43,18 Mrd. USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 18.11.2025 dürfte Home Depot Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Am 17.11.2026 wird Home Depot schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 14,99 USD je Home Depot-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Home Depot-Aktie

