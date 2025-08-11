DAX24.078 ±-0,0%ESt505.342 +0,2%Top 10 Crypto16,50 +0,6%Dow43.975 -0,5%Nas21.385 -0,3%Bitcoin102.438 +0,2%Euro1,1620 ±0,0%Öl66,82 +0,2%Gold3.355 +0,3%
Kursentwicklung im Fokus

Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot gewinnt am Vormittag an Fahrt

12.08.25 09:23 Uhr
Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot gewinnt am Vormittag an Fahrt

Die Aktie von Home Depot gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Home Depot-Aktie stieg im BMN-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 334,55 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Home Depot Inc., The
334,80 EUR 2,35 EUR 0,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:14 Uhr stieg die Home Depot-Aktie. In der BMN-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 334,55 EUR. In der Spitze legte die Home Depot-Aktie bis auf 334,65 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 332,95 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im BMN-Handel 7 Home Depot-Aktien.

Am 06.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 412,60 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Home Depot-Aktie liegt somit 18,92 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.04.2025 bei 293,85 EUR. Derzeit notiert die Home Depot-Aktie damit 13,85 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 9,16 USD, nach 9,00 USD im Jahr 2025.

Am 20.05.2025 äußerte sich Home Depot zu den Kennzahlen des am 30.04.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,45 USD. Im Vorjahresviertel hatte Home Depot 3,63 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,44 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 39,86 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 36,42 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 19.08.2025 terminiert. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Home Depot möglicherweise am 18.08.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Home Depot-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 14,99 USD fest.

Redaktion finanzen.net

