Blick auf Home Depot-Kurs

Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Vormittag mit Aufschlag

15.09.25 09:29 Uhr
Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Vormittag mit Aufschlag

Die Aktie von Home Depot zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Home Depot-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 361,10 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Home Depot Inc., The
360,00 EUR 0,85 EUR 0,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 09:04 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 361,10 EUR zu. Die Home Depot-Aktie legte bis auf 361,10 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 361,10 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 19 Home Depot-Aktien.

Bei 412,10 EUR markierte der Titel am 06.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 14,12 Prozent über dem aktuellen Kurs der Home Depot-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.04.2025 bei 293,10 EUR. Abschläge von 18,83 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Home Depot-Aktionäre betrug im Jahr 2025 9,00 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 9,12 USD belaufen.

Am 19.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 4,58 USD gegenüber 4,60 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,87 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 45,28 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 43,18 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.11.2025 erfolgen. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Home Depot möglicherweise am 17.11.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Home Depot ein EPS in Höhe von 14,99 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Rob Wilson / Shutterstock.com

