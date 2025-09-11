DAX23.749 +0,2%ESt505.440 +0,9%Top 10 Crypto16,00 -2,4%Dow45.857 +0,1%Nas22.305 +0,7%Bitcoin97.995 -0,4%Euro1,1771 +0,3%Öl67,45 +0,9%Gold3.680 +1,0%
Fokus auf Aktienkurs

Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Abend in Rot

15.09.25 20:24 Uhr
Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Abend in Rot

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Home Depot. Die Home Depot-Aktie notierte zuletzt im Tradegate-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 357,20 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Home Depot Inc., The
357,35 EUR -1,80 EUR -0,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:15 Uhr rutschte die Home Depot-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 0,6 Prozent auf 357,20 EUR ab. Das Tagestief markierte die Home Depot-Aktie bei 355,45 EUR. Bei 361,35 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 945 Home Depot-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.12.2024 bei 412,70 EUR. Der aktuelle Kurs der Home Depot-Aktie ist somit 15,54 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 280,00 EUR. Der derzeitige Kurs der Home Depot-Aktie liegt somit 27,57 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 9,12 USD. Im Vorjahr erhielten Home Depot-Aktionäre 9,00 USD je Wertpapier.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal legte Home Depot am 19.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,58 USD. Im Vorjahresviertel waren 4,60 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 45,28 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 43,18 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Home Depot-Bilanz für Q3 2025 wird am 18.11.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 17.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 14,99 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

