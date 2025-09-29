ANALYSE-FLASH: Hauck Aufhäuser IB hebt Knorr-Bremse auf 'Buy' - Ziel 91 Euro
Werte in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat Knorr-Bremse bei unverändertem Kursziel von 91 Euro von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Analyst Jorge Gonzalez Sadornil lobte am Dienstag die Übernahme der Duagon Group durch den Bremsenspezialisten. Damit erweiterten die Münchner ihre Smart-Rail-Fähigkeiten im Schienenfahrzeuggeschäft. Der Experte passte seine Schätzungen entsprechend an. Er lobte das kurzfristig gut abschätzbare Wachstum, gedeckt durch hohen Auftragsbestand. Aktien von Knorr-Bremse haben im September bisher über 12 Prozent verloren./ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 08:28 / MEZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 08:28 / MEZ
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Ausgewählte Hebelprodukte auf Knorr-Bremse
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Knorr-Bremse
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Knorr-Bremse
Analysen zu Knorr-Bremse
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:36
|Knorr-Bremse Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|26.09.2025
|Knorr-Bremse Buy
|Warburg Research
|26.09.2025
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.2025
|Knorr-Bremse Hold
|Deutsche Bank AG
|24.09.2025
|Knorr-Bremse Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:36
|Knorr-Bremse Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|26.09.2025
|Knorr-Bremse Buy
|Warburg Research
|24.09.2025
|Knorr-Bremse Buy
|UBS AG
|23.09.2025
|Knorr-Bremse Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.2025
|Knorr-Bremse Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.09.2025
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.2025
|Knorr-Bremse Hold
|Deutsche Bank AG
|08.09.2025
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.2025
|Knorr-Bremse Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|31.07.2025
|Knorr-Bremse Hold
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.07.2025
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|30.04.2025
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|25.04.2025
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|04.12.2024
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|04.11.2024
|Knorr-Bremse Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Knorr-Bremse nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen