ANALYSE-FLASH: Hauck Aufhäuser IB hebt Knorr-Bremse auf 'Buy' - Ziel 91 Euro

30.09.25 10:04 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Knorr-Bremse
80,40 EUR 1,30 EUR 1,64%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat Knorr-Bremse bei unverändertem Kursziel von 91 Euro von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Analyst Jorge Gonzalez Sadornil lobte am Dienstag die Übernahme der Duagon Group durch den Bremsenspezialisten. Damit erweiterten die Münchner ihre Smart-Rail-Fähigkeiten im Schienenfahrzeuggeschäft. Der Experte passte seine Schätzungen entsprechend an. Er lobte das kurzfristig gut abschätzbare Wachstum, gedeckt durch hohen Auftragsbestand. Aktien von Knorr-Bremse haben im September bisher über 12 Prozent verloren./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 08:28 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 08:28 / MEZ

