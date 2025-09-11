DAX23.347 +0,1%ESt505.367 -0,1%Top 10 Crypto16,00 -1,8%Dow46.089 +0,7%Nas22.217 -0,5%Bitcoin97.818 -0,6%Euro1,1846 -0,1%Öl68,34 -0,2%Gold3.684 -0,2%
Fed-Entscheid am Abend: DAX schließt stabil -- China verbietet NVIDIA-Chips -- Baidu mit eigenen Chips -- Rüstungsaktien, BioNTech, Alibaba, Deutsche Bank, Palantir, Eli Lilly im Fokus
NVIDIA-Aktie verliert: China untersagt heimischen Unternehmen wohl den Kauf von KI-Chips des US-Chipriesen NVIDIA-Aktie verliert: China untersagt heimischen Unternehmen wohl den Kauf von KI-Chips des US-Chipriesen
Cipher Mining - Bitcoin-Rally sorgt für kräftige Zugewinne! Cipher Mining - Bitcoin-Rally sorgt für kräftige Zugewinne!
Blick auf Home Depot-Kurs

Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Mittwochnachmittag im Aufwind

17.09.25 16:13 Uhr
Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Mittwochnachmittag im Aufwind

Die Aktie von Home Depot zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Home Depot-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 357,15 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Home Depot Inc., The
356,25 EUR -0,85 EUR -0,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Home Depot-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 357,15 EUR. Die Home Depot-Aktie legte bis auf 357,90 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 356,55 EUR. Von der Home Depot-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 749 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.12.2024 bei 412,70 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 15,55 Prozent über dem aktuellen Kurs der Home Depot-Aktie. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 280,00 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,60 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Home Depot seine Aktionäre 2025 mit 9,00 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 9,12 USD je Aktie ausschütten.

Am 19.08.2025 legte Home Depot die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 4,58 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Home Depot 4,60 USD je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 45,28 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 43,18 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Home Depot dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 18.11.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Home Depot rechnen Experten am 17.11.2026.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 14,99 USD je Home Depot-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

