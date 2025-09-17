Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot verliert am Vormittag
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Home Depot. Zuletzt fiel die Home Depot-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 355,00 EUR ab.
Die Home Depot-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:04 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 355,00 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Home Depot-Aktie bei 355,00 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 355,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 5 Home Depot-Aktien den Besitzer.
Am 06.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 412,10 EUR an. Der aktuelle Kurs der Home Depot-Aktie ist somit 16,08 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 293,10 EUR fiel das Papier am 09.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,44 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Experten gehen davon aus, dass Home Depot-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 9,12 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Home Depot 9,00 USD aus.
Home Depot veröffentlichte am 19.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,58 USD. Im Vorjahresviertel waren 4,60 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 45,28 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 4,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 43,18 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Home Depot dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 18.11.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 17.11.2026 erwartet.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 15,00 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
Nachrichten zu Home Depot Inc., The
