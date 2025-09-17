DAX23.663 +1,3%ESt505.454 +1,6%Top 10 Crypto16,40 +0,5%Dow46.018 +0,6%Nas22.261 -0,3%Bitcoin99.097 +0,6%Euro1,1823 ±0,0%Öl68,19 +0,4%Gold3.666 +0,2%
Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Donnerstagmittag im Minusbereich

18.09.25 12:07 Uhr
Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Donnerstagmittag im Minusbereich

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Home Depot. Die Home Depot-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Frankfurt-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 352,40 EUR abwärts.

Die Home Depot-Aktie notierte um 11:48 Uhr im Frankfurt-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 352,40 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Home Depot-Aktie bisher bei 352,40 EUR. Bei 353,80 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 105 Home Depot-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (411,40 EUR) erklomm das Papier am 02.12.2024. 16,74 Prozent Plus fehlen der Home Depot-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.04.2025 bei 295,00 EUR. Derzeit notiert die Home Depot-Aktie damit 19,46 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 9,12 USD, nach 9,00 USD im Jahr 2025.

Am 19.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 4,58 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Home Depot 4,60 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 45,28 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 43,18 Mrd. USD umgesetzt.

Die Home Depot-Bilanz für Q3 2025 wird am 18.11.2025 erwartet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 17.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 15,00 USD je Home Depot-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Home Depot Inc., The

DatumRatingAnalyst
26.02.2025Home Depot VerkaufenDZ BANK
18.05.2022Home Depot BuyGoldman Sachs Group Inc.
25.03.2021Home Depot OutperformCredit Suisse Group
19.08.2020Home Depot buyGoldman Sachs Group Inc.
18.08.2020Home Depot buyGoldman Sachs Group Inc.
