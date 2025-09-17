DAX23.675 +1,4%ESt505.457 +1,6%Top 10 Crypto16,55 +1,4%Dow46.164 +0,3%Nas22.483 +1,0%Bitcoin99.617 +1,2%Euro1,1785 -0,3%Öl67,55 -0,5%Gold3.645 -0,4%
Home Depot im Fokus

Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Home Depot am Abend ins Plus

18.09.25 20:25 Uhr
Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Home Depot am Abend ins Plus

Die Aktie von Home Depot gehört am Donnerstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Home Depot-Aktie konnte zuletzt im BMN-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 354,80 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Home Depot nach oben. Im BMN-Handel gewann die Aktie um 20:17 Uhr 0,3 Prozent auf 354,80 EUR. Bei 357,70 EUR markierte die Home Depot-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 354,00 EUR. Im BMN-Handel wechselten bis jetzt 132 Home Depot-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.12.2024 bei 412,60 EUR. Gewinne von 16,29 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 09.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 293,85 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,18 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 9,00 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 9,12 USD je Home Depot-Aktie.

Die Zahlen des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Home Depot am 19.08.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 4,58 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 4,60 USD je Aktie generiert. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 45,28 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 43,18 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 18.11.2025 dürfte Home Depot Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 17.11.2026 erwartet.

In der Home Depot-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 15,00 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com

mehr Analysen