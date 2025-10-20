DAX24.136 +1,3%Est505.652 +0,8%MSCI World4.307 +0,3%Top 10 Crypto15,24 +2,6%Nas22.680 +0,5%Bitcoin95.235 +2,2%Euro1,1655 -0,1%Öl61,12 -0,4%Gold4.256 +0,2%
So entwickelt sich Home Depot

Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Montagmittag gesucht

20.10.25 12:04 Uhr
Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Montagmittag gesucht

Die Aktie von Home Depot zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Home Depot-Aktie konnte zuletzt im BMN-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 337,50 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Home Depot Inc., The
336,00 EUR 2,70 EUR 0,81%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Home Depot nach oben. Im BMN-Handel gewann die Aktie um 11:43 Uhr 0,4 Prozent auf 337,50 EUR. Die Home Depot-Aktie legte bis auf 337,85 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den BMN-Handel startete das Papier bei 336,70 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 83 Home Depot-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 412,60 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.12.2024). Derzeit notiert die Home Depot-Aktie damit 18,20 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 09.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 293,85 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,93 Prozent.

Nachdem im Jahr 2025 9,00 USD an Home Depot-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 9,12 USD aus.

Am 19.08.2025 äußerte sich Home Depot zu den Kennzahlen des am 31.07.2025 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 4,58 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Home Depot noch ein Gewinn pro Aktie von 4,60 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,87 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 43,18 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 45,28 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Home Depot-Bilanz für Q3 2025 wird am 18.11.2025 erwartet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 17.11.2026 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 15,00 USD je Home Depot-Aktie.

Redaktion finanzen.net

